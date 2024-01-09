Conilerin fikirleri tutarsa

Kalleşin verdiği poza bak poza

İt kağnının gölgesinde yatarsa

Seyret kaldırdığı toza bak toza

Kalleşin verdiği poza bak poza

Yalanı yanlışı kendinde ara

Kuru gürültüyle etme yaygara

Taş gediğe konur gelince sıra

On kez tükürdüğüm yüze bak yüze

Kalleşin verdiği poza bak poza

Soykırımı yapar cana kıyarlar

Dosta değil düşmanlara uyarlar

Türkler bir kahvenin hatrın sayarlar

Ormanda yetişen yoza bak yoza

Kalleşin verdiği poza bak poza

Yollarınız birleşiyor soysuzlar

Gün geçtikçe gürleşiyor soysuzlar

ABD’ye yerleşiyor soysuzlar

Elde neyin kaldı koza bak koza

Kalleşin verdiği poza bak poza

Yeter artık canımıza tak dedi

Arslanlar çalıştı çakallar yedi

Dünyayı versen de nankördür kedi

Tavuğu bırakta kaza bak kaza

Kalleşin verdiği poza bak poza

Edepsizde yeni birlik başlamış

Misafiri tartaklamış taşlamış

İtler ile birlik olup haşlamış

Kırk kocadan artan kıza bak kıza

Kalleşin verdiği poza bak poza

Dosta bir gül yeter düşmana sözüm

Bu millet tiksindi arama çözüm

Almanda sen gibi peşimde tazım

Bu kışı da savdık yaza bak yaza

Kalleşin verdiği poza bak poza

Atatürk’üm hudutları çızandı

Başkomutan saygınlığı kazandı

Mehmet Akif marşımızı yazandı

Milli marşımızda söze bak söze

Kalleşin verdiği poza bak poza

Âşık İdris yaza yaza yaşlandım

Bazen alkışlandım bazen taşlandım

Soysuz ülkelerden gayri dışlandım

Yokuşu bitirdik düze bak düze

Kalleşin verdiği poza bak poza