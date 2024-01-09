Conilerin fikirleri tutarsa
Kalleşin verdiği poza bak poza
İt kağnının gölgesinde yatarsa
Seyret kaldırdığı toza bak toza
Kalleşin verdiği poza bak poza
Yalanı yanlışı kendinde ara
Kuru gürültüyle etme yaygara
Taş gediğe konur gelince sıra
On kez tükürdüğüm yüze bak yüze
Kalleşin verdiği poza bak poza
Soykırımı yapar cana kıyarlar
Dosta değil düşmanlara uyarlar
Türkler bir kahvenin hatrın sayarlar
Ormanda yetişen yoza bak yoza
Kalleşin verdiği poza bak poza
Yollarınız birleşiyor soysuzlar
Gün geçtikçe gürleşiyor soysuzlar
ABD’ye yerleşiyor soysuzlar
Elde neyin kaldı koza bak koza
Kalleşin verdiği poza bak poza
Yeter artık canımıza tak dedi
Arslanlar çalıştı çakallar yedi
Dünyayı versen de nankördür kedi
Tavuğu bırakta kaza bak kaza
Kalleşin verdiği poza bak poza
Edepsizde yeni birlik başlamış
Misafiri tartaklamış taşlamış
İtler ile birlik olup haşlamış
Kırk kocadan artan kıza bak kıza
Kalleşin verdiği poza bak poza
Dosta bir gül yeter düşmana sözüm
Bu millet tiksindi arama çözüm
Almanda sen gibi peşimde tazım
Bu kışı da savdık yaza bak yaza
Kalleşin verdiği poza bak poza
Atatürk’üm hudutları çızandı
Başkomutan saygınlığı kazandı
Mehmet Akif marşımızı yazandı
Milli marşımızda söze bak söze
Kalleşin verdiği poza bak poza
Âşık İdris yaza yaza yaşlandım
Bazen alkışlandım bazen taşlandım
Soysuz ülkelerden gayri dışlandım
Yokuşu bitirdik düze bak düze
Kalleşin verdiği poza bak poza