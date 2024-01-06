Dolaştın dünyayı çok sitem gördün
Perişan hallerde gezeni düşün
Az da olsa şükür bir devran sürdün
Doğanın sırrını çözeni düşün

Dünyaya sarıldın boştur işleri 
Hayalini kurup yorma düşleri
Mizanı düşünen çok dervişleri
Minberde okunan ezanı düşün

Suçsuzu aklayan senin vicdanın 
Haris olmuş boşa çırpınan canın
Vücutta dolaşan azaldı kanın 
Canından usanıp bezeni düşün

Zamana bakarsan azdır durağı
Düşünde ahreti yandır yüreği
Seyit kullarının hazır burağı
Sözden ibret alıp sezeni düşün

Okunur ezanlar dinlen boşuna
Seda güzel ise gider hoşuna
Hevesi fazlaysa dünya işine
Yolundan çıkıp da azanı düşün

Hoşuna gidiyor zil zurna sesi
Takmışın başına eğmişin fesi
Cennetle değiştin dünyalık süsü
Meydan Arasat’ta düzeni düşün

Ölümün tırpanı durmayıp biçer
Amelin iyiyse şerbeti içer
Makamın görürse kendinden geçer
Sıratta kuş gibi süzeni düşün

Özün Hakka doğru çevir kirmanı
Her iki cihanda bulun dermanı
Osman’ı Zinnuri yazmış Kur’an-ı
Hakkın fermanını yazanı düşün

Bazı dostlarından çok gördün hile
Yetmez mi kardeşim çektiğin çile
Ölümlü dünyada iyi olsan bile
Gün gelir mezarın kazanı düşün

Aşık İdris yaşın yarı çağında 
Eğlendin bir zaman gurbet bağında
Cümleyle defterin gelsin sağından
Akıl ile zoru  bozanı düşün