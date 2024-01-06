Dolaştın dünyayı çok sitem gördün

Perişan hallerde gezeni düşün

Az da olsa şükür bir devran sürdün

Doğanın sırrını çözeni düşün

Dünyaya sarıldın boştur işleri

Hayalini kurup yorma düşleri

Mizanı düşünen çok dervişleri

Minberde okunan ezanı düşün

Suçsuzu aklayan senin vicdanın

Haris olmuş boşa çırpınan canın

Vücutta dolaşan azaldı kanın

Canından usanıp bezeni düşün

Zamana bakarsan azdır durağı

Düşünde ahreti yandır yüreği

Seyit kullarının hazır burağı

Sözden ibret alıp sezeni düşün

Okunur ezanlar dinlen boşuna

Seda güzel ise gider hoşuna

Hevesi fazlaysa dünya işine

Yolundan çıkıp da azanı düşün

Hoşuna gidiyor zil zurna sesi

Takmışın başına eğmişin fesi

Cennetle değiştin dünyalık süsü

Meydan Arasat’ta düzeni düşün

Ölümün tırpanı durmayıp biçer

Amelin iyiyse şerbeti içer

Makamın görürse kendinden geçer

Sıratta kuş gibi süzeni düşün

Özün Hakka doğru çevir kirmanı

Her iki cihanda bulun dermanı

Osman’ı Zinnuri yazmış Kur’an-ı

Hakkın fermanını yazanı düşün

Bazı dostlarından çok gördün hile

Yetmez mi kardeşim çektiğin çile

Ölümlü dünyada iyi olsan bile

Gün gelir mezarın kazanı düşün

Aşık İdris yaşın yarı çağında

Eğlendin bir zaman gurbet bağında

Cümleyle defterin gelsin sağından

Akıl ile zoru bozanı düşün