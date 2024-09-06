Şu ömrümün baharını güz ettin
Söyle yalan dünya söyle nedendir
Yüreğime buz koymuştum erittin
Söyle yalan dünya söyle nedendir
Sen her zaman boynu bükük kal dedin
Gam kasavet keder senin al dedin
Zehir sürdün ekmeğime bal dedin
Söyle yalan dünya söyle nedendir
Haksız kullarına Pazar eyledin
Cemiyet içinde azar eyledin
Her zaman tepemde nazar eyledin
Söyle yalan dünya söyle nedendir
Neydi ki bu garibin vebali
Çektiğim çilenin var mı emsali
Sönmedi ateşim kerem misali
Söyle yalan dünya söyle nedendir
Ellere beş verdin banaysa yarım
Yıllardır çalıştım olmadı karım
Sıkıntı içinde beladır zorum
Söyle yalan dünya söyle nedendir
Geçti gençlik çağım ihtiyar oldum
Derman arar iken bin derdi buldum
Yokluk kervanından nasibim aldım
Söyle yalan dünya söyle nedendir
Aşık İdris derki her gün ağlattın
Kıskaç oldun kıl ipi ile bağlattın
Yedi yerden ciğerimi dağlattın
Söyle yalan dünya söyle nedendir