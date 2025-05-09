Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Yerköy ilçesi Deliceırmak üzerindeki Kızılcaali ve Konurkale geçişlerinde yapımı devam eden menfez çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Şahin’e incelemeler sırasında DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman ve Sulama Şube Müdürü Mustafa Biltekin eşlik etti.

Yerköy ile Çiçekdağı ilçelerini birbirine bağlayacak olan 2 adet 6 gözlü ve 9x5 metre ebatlarındaki menfezlerin yapım çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.