Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Yerköy ilçesi Deliceırmak üzerindeki Kızılcaali ve Konurkale geçişlerinde yapımı devam eden menfez çalışmalarını yerinde inceledi.

Altından bin kat daha değerli… Adını duyan şaşırıyor! Altından bin kat daha değerli… Adını duyan şaşırıyor!

Menfezler Incelendi3

Bölge Müdürü Şahin’e incelemeler sırasında DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman ve Sulama Şube Müdürü Mustafa Biltekin eşlik etti.

Menfezler Incelendi1

Yerköy ile Çiçekdağı ilçelerini birbirine bağlayacak olan 2 adet 6 gözlü ve 9x5 metre ebatlarındaki menfezlerin yapım çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

Muhabir: Alpaslan Demir