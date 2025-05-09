Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Uzunlu Atatürk İlköğretim Okulu’nda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

8 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen etkinlikte, 53 öğrenciye güvenli internet kullanımı ve internette karşılaşılabilecek tehlikeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Jandarma mesleği tanıtılarak, öğrencilere kolluk kuvvetlerine olan güven duygusu pekiştirildi.

Etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitabı ve bilgilendirici broşürler hediye edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, çocukların güvenliği, bilinçlendirilmesi ve kolluk kuvvetlerine olan güvenin artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.