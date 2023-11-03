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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 03 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.3726 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.3589 liradan, satış fiyatı ise 28.3863 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.1757 TL'den yapan euro şu anda 30.1599 TL alış ve 30.1917 TL satış fiyatına sahip.