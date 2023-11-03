Yozgatlılara yeni mekan: “Bozok Evi” Yozgatlılara yeni mekan: “Bozok Evi”

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:40     07:04     12:29     15:18     17:45     19:04

Akdağmadeni    05:35     06:59     12:25     15:14     17:41     19:00

Aydıncık             05:38     07:03     12:27     15:16     17:42     19:02

Boğazlıyan         05:38     07:01     12:28     15:18     17:44     19:03

Çandır                 05:36     07:00     12:27     15:17     17:43     19:01

Çayıralan            05:36     07:00     12:26     15:16     17:42     19:01

Çekerek              05:37     07:02     12:27     15:15     17:41     19:01

Kadışehri            05:36     07:00     12:25     15:14     17:40     19:00

Saraykent           05:37     07:01     12:27     15:16     17:42     19:01

Sarıkaya              05:37     07:01     12:27     15:17     17:43     19:02    

Şefaatli                05:40    07:04     12:30     15:19     17:45     19:04

Sorgun                05:38     07:03     12:28     15:17     17:43     19:02

Yenifakılı            05:39     07:02     12:29     15:19     17:45     19:04

Yerköy                05:41     07:05     12:31     15:20     17:46     19:05

Kaynak: Haber Merkezi