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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:40 07:04 12:29 15:18 17:45 19:04

Akdağmadeni 05:35 06:59 12:25 15:14 17:41 19:00

Aydıncık 05:38 07:03 12:27 15:16 17:42 19:02

Boğazlıyan 05:38 07:01 12:28 15:18 17:44 19:03

Çandır 05:36 07:00 12:27 15:17 17:43 19:01

Çayıralan 05:36 07:00 12:26 15:16 17:42 19:01

Çekerek 05:37 07:02 12:27 15:15 17:41 19:01

Kadışehri 05:36 07:00 12:25 15:14 17:40 19:00

Saraykent 05:37 07:01 12:27 15:16 17:42 19:01

Sarıkaya 05:37 07:01 12:27 15:17 17:43 19:02

Şefaatli 05:40 07:04 12:30 15:19 17:45 19:04

Sorgun 05:38 07:03 12:28 15:17 17:43 19:02

Yenifakılı 05:39 07:02 12:29 15:19 17:45 19:04

Yerköy 05:41 07:05 12:31 15:20 17:46 19:05