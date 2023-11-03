Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:40 07:04 12:29 15:18 17:45 19:04
Akdağmadeni 05:35 06:59 12:25 15:14 17:41 19:00
Aydıncık 05:38 07:03 12:27 15:16 17:42 19:02
Boğazlıyan 05:38 07:01 12:28 15:18 17:44 19:03
Çandır 05:36 07:00 12:27 15:17 17:43 19:01
Çayıralan 05:36 07:00 12:26 15:16 17:42 19:01
Çekerek 05:37 07:02 12:27 15:15 17:41 19:01
Kadışehri 05:36 07:00 12:25 15:14 17:40 19:00
Saraykent 05:37 07:01 12:27 15:16 17:42 19:01
Sarıkaya 05:37 07:01 12:27 15:17 17:43 19:02
Şefaatli 05:40 07:04 12:30 15:19 17:45 19:04
Sorgun 05:38 07:03 12:28 15:17 17:43 19:02
Yenifakılı 05:39 07:02 12:29 15:19 17:45 19:04
Yerköy 05:41 07:05 12:31 15:20 17:46 19:05Kaynak: Haber Merkezi