Aranan mağdurlara, “Müstehcen içerikli site üyeliğiniz var” yalanıyla ailelerine bilgi verileceği söylenerek para talep ediliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre dolandırıcılık suçları yüzde 41 oranında arttı.

“Elimizde Görüntüler Var”

Türkiye’nin dört bir yanında 40 yaş üstü erkekler, yeni bir dijital dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya. İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre, organize bir çete telefonla aradığı mağdurlara, “Müstehcen içerikli sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” ifadelerini kullanarak şantaj yapıyor.

Çete, özellikle 40 yaş üstü erkekleri hedef alıyor.

Çetenin Sistemi Nasıl İşliyor?

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, çete mağdurları arayıp, "Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” şeklinde şantaj yapıyor.

"Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz" tehdidiyle kandırıyor.

Mağdurlardan Para Talep Ediliyor

Mağdurların siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, "dosya açacağız" bahanesiyle para talep ediliyor.

Mecburen Ödeme Yapıyorlar

Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla mağdurları savunmasız bırakıyor. Birçok kişi, ne olduğunu bile anlamadan ödeme yapmak zorunda bırakılıyor.

Suçlarda Artış En Çok Dolandırıcılıkta Görüldü

Diğer yandan dolandırıcılık suçu oranındaki artış Adalet Bakanlığı raporlarına da yansıdı. Bakanlığın 2024 yılına ilişkin yayımladığı verilere göre, en fazla artış gösteren dosya türü yüzde 41 ile dolandırıcılık oldu.

Edinilen bilgilere göre, 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken, 2024’te dosya sayısı yüzde 41 artış gösterdi ve 169 bine çıkarken, dolandırıcılık suçunun ardından uyuşturucu imal ve ticareti ile satın alma ve bulundurma suçuna ilişkin dosyalarda da artış dikkati çekiyor.

Uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarından açılan dosya sayısı 2023’e oranla yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı.

Bazı suç dosyalarında azalma görülse de bunların oranı çok yüksek değil, en çok azalma yüzde 4 ile hırsızlıkta.