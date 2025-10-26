Ekonomide cari açığın kapatılması ve tasarrufun sürdürülmesi hedefi doğrultusunda doğalgaz faturalarında yeni düzenlemeye gidiliyor. Elektrik faturalarında uygulanan sistemin bir benzeri de artık doğalgazda da kullanılacak.

Doğalgaz faturalarındaki sübvansiyon sistemi değişiyor. Tüketimi yüksek olan aboneler, fatura tutarının tamamını ödeyecek.

Geçtiğimiz yıl elektrik faturalarında yapılan köklü değişiklikle yüksek tüketim yapan abonelere devlet desteği kaldırılmıştı. Bu durumda 1.000 liranın üzerinde faturası olan tüketiciler, faturalarının tamamını ödemeye başlamıştı. Daha düşük tüketimde ise destek detayları faturalarda gösterilmişti.

Şubat ayında elektrikte uygulanan modelin doğalgaza da yansıyacağı belirtiliyor. Buna göre, çok doğalgaz tüketen aboneler sübvansiyondan yararlanamayacak. Normalde tüketimi 2.500 lira olan bir faturanın, destekle 1.250 lira olarak yansıdığı sistem sona erecek ve fatura 2.500 lira olarak gönderilecek.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada detayların netleşmediğini belirterek, “Elektrikte olduğu gibi 1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz” ifadelerini kullandı.