Eserleriyle dikkat çeken Eryılmaz, son dönemde yeniden merak konusu olmuştur.

Küçük Yaşta Yazmaya Başladı

Yarı muhacir ve yarı Egeli bir aileden gelen Ayşe Ferda Eryılmaz, yazma tutkusunu çocuk yaşlarda keşfetti. Kariyer yolculuğuna aşk mektupları yazarak başlayan Eryılmaz, zamanla senaryo ekiplerinde yer alarak profesyonel senaristliğe adım attı.

Nehir Erdem İle Güçlü Ortaklık

Kendisi gibi senarist olan Nehir Erdem ile uzun yıllardır birlikte çalışan Eryılmaz, birçok başarılı projede ortak imza attı. İkilinin birlikte kaleme aldığı diziler arasında İnadına Aşk, Sen Anlat Karadeniz, Destan ve Ateş Kuşları gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlar yer aldı.

Sen Anlat Karadeniz İle Büyük Çıkış

Eryılmaz, özellikle Sen Anlat Karadeniz dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Bu yapım sayesinde 2018 yılında düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Senarist Ödülü’ nü Nehir Erdem ile birlikte kazandı.

Yazdığı Diziler Ve Kitap Çalışması

Ayşe Ferda Eryılmaz, bugüne kadar Bir Sevdadır, Ateş Kuşları, Destan, Seferi Kızı, Sen Anlat Karadeniz, Ver Elini Aşk, Şahane Damat, İnadına Aşk, Nolur Ayrılmayalım ve Hatasız Kul Olmaz gibi dizilere hayat verdi.

Ayrıca “Aşk Nöbeti” adlı bir kitap kaleme alan Eryılmaz, hem televizyon hem de edebiyat dünyasında üretkenliğini sürdürmektedir.

Kişisel Hayatı

Evli olan başarılı senaristin Deniz adında bir çocuğu bulunuyor. Ayşe Ferda Eryılmaz, şu sıralar yeni projeleri arasında yer alan “Taşacak Bu Deniz” dizisiyle ekran yolculuğuna devam ediyor.