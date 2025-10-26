Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek eline sopa aldı ve diğer sürücüye saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İstanbul’da Maltepe’de seyir halindeki iki sürücünün trafikte tartışmasıyla başladı.

Görüntülerde sürücülerin tartıştığı, bir kişinin sopayla saldırdığı ve tarafların çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldığı anlar yer aldı.