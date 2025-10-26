Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Chris Kaelin liderliğindeki ekip, kedilerdeki turuncu tüy renginin kaynağını X kromozomu üzerindeki çok küçük bir silinme olarak tespit etti.

Bu değişim, normalde devreye girmemesi gereken 'Arhgap36' adlı geni, pigment üreten hücrelerde aktif hale getiriyor.

Sonuç olarak bu gen, melanin üretiminin son aşamasını bloke ediyor ve koyu renkler yerine canlı turuncu tonlar oluşuyor. Kaelin, "Turuncu kedi rengi, genetik kuralların neredeyse hiçbirine uymayan bir istisna olarak yüz yıldır biliniyordu" dedi.

Turuncu Kedilerin Çoğunluğu Erkek

Turuncu tüy rengi geni X kromozomu üzerinde bulunuyor.

Erkek kediler (XY) yalnızca bir X kromozomu taşıdıkları için bu genin bir kopyasına sahip olmaları, turuncu olmaları için yeterli.

Dişi kediler (XX) ise iki kopyaya birden sahip olmalı. Aksi halde biri aktif, biri pasif X kromozomu sayesinde turuncu-siyah karışımı (kalkerli veya kaplumbağa kabuğu desenli) tüy rengine sahip olurlar.

Bu nedenle dünyadaki turuncu kedilerin yaklaşık yüzde 80'i erkek.

Turuncu Kedilere Karşı Olan Ön Yargı Kırılıyor

Araştırma, bu genin yalnızca derideki pigment hücrelerini etkilediğini, beyin ya da davranış üzerinde hiçbir etkisi olmadığını da kanıtladı.

Yani "turuncu kediler daha hareketli ve yaramazdır" inancı, bilimsel bir temele dayanmıyor; yalnızca insanlar daha çok turuncu erkek kedi gördüğü için bu genellemeyi yapıyor.

Araştırmacılara göre bu mutasyon yeni değil. 12'nci yüzyıla ait yani Orta Çağ çizimlerinde bile turuncu ve benekli kediler görülüyor. Yani bu turuncu genetik yapı, kedilerin evcilleştirildiği ilk dönemlerden beri var.