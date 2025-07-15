Diyarbakır Yozgat Kaç Kilometre?

Yozgat Diyarbakır arası 692 Kilometre mesafededir.

Diyarbakır Yozgat Arası Kaç Saat?

Yozgat Diyarbakır arası yaklaşık olarak gidilen hız trafik ve yol durumuna göre değişiklik gösterebilir ortalama olarak 6 saat 55 dakika sürmektedir.

Diyarbakır Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır Yozgat arası otobüsle ortalama 11 saat 37 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Diyarbakır Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Diyarbakır ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 692 Kilometrelik Diyarbakır Yozgat mesafesi için 45,0 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.302 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 41,5 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 2.223 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 54.0 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.390 ₺ olacaktır.