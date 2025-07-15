Yerköy ilçesinde camiler ve Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı. İlçe Müftülüğü koordinesinde hayata geçirilen etkinlikte, ilçede spora olan ilgiyi artırmayı ve öğrenciler arasındaki kaynaşma amaçlandı.

Görevlileri Dostluk Maçında Buluştu

Turnuva başlamadan önce din görevlileri arasında bir dostluk ve dayanışma maçı yapıldı. Müftülük bünyesinde görevli imamlar ve Kur’an kursu öğreticileri sahada bir araya gelerek centilmence mücadele etti. Maç, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

Etkinliğe ilişkin konuşan Yerköy İlçe Müftüsü Remzi Çalık, turnuvanın öğrenciler arasında tanışma ve kaynaşmaya vesile olmasını temenni etti.

Çalık, “Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu tür etkinliklerin dayanışmayı artıracağına inanıyoruz” dedi.

Turnuva kapsamında Yerköy genelindeki farklı camiler ve Kur’an kurslarından öğrenciler, oluşturdukları takımlarla sahaya çıkacak. Maçlar önümüzdeki günlerde de devam edecek ve final karşılaşmasıyla sona erecek.