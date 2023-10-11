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Yıllardır ilçede tehlike arz eden ve yapımı hasretle beklenen Gümüşdiğin Mahallesinde dere ıslah çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların başladığı ilk günden itibaren yakından takip eden Belediye Başkanı İrfan Akın, çalışmaların tamamlandığı ifade etti.

Dere ıslah çalışmalarının belde halkını rahatlatacağını söyleyen Başkan Akın, “Dere ıslahı beldemizi afetlerden, sel felaketlerinden kurtaracak. Gelen sel suları sorunsuz bir şekilde kendi cazibesiyle kanalımızdan hiçbir zarar vermeden dışarıya atmış olacak. Deremizin çevresinde telleri yoktu bu da tehlike arz ediyordu. Dere ıslah çalışmasında tellerimizi de deremizin etrafına yerleştirdik ve böylece dere ıslah çalışmalarımızı tamamladık. Belde halkımıza hayırlı olsun, bu önemli çalışmanın bitirilerek halkımızın hizmetine sunulmasında emek verip katkı sunan herkese halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI”

Dere ıslah çalışmalarının tamamlanması ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirten Akın, “Yıllardır bölge için tehlike arz eden ve yapımı hasretle beklenen Gümüşdiğin Mahallemizdeki dere ıslah çalışmasının tamamlanmasından sonra çevre düzenlemesi ve kilit parke çalışmalarımız devam etmektedir. Ekiplerimizin yoğun şekilde çalışmaları sonucu ortaya çıkan hizmetler halkımıza hayırlı olsun. İlçemizdeki tüm mahallelerimiz tüm caddelerimiz tüm sokaklarımız halkımıza layık bir şekilde mamur hale gelinceye kadar çalışmalarımız devam edecektir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsedik ve bu yolda asla taviz vermeden yürümeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)