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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Hatay’ın Hassa ilçesinden Yozgat’a gelerek yerleşen el sanatları usta öğreticisi Feride Funda Atay, sanatını huzurevi sakinlerine ve depremzede yaşlılara öğretiyor.



Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Hassa ilçesinde yakalanan depremzede usta öğreticisi Feride Funda Atay, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları kursunda huzurevi sakinlerine sanatının inceliklerini öğretiyor. 11 yıl memleketinde usta öğretici olarak çalıştıktan sonra 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oğlu ile birlikte Yozgat’a gelerek burada hayata tutunmaya çalışan Atay, Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerine ve depremden etkilenen yaşlılara origami, filografi, hat ve tezhip sanatını öğretiyor. Huzurevindeki depremzede yaşlılarla yazgı arkadaşlığı yapan Atay, onlarla verimli zaman geçirerek depremin üzerindeki olumsuz etkileri bir nebze olsun atmaya çalışıyor.

Deprem nedeniyle Yozgat’a geldiğini anlatan Atay, kendilerine sahip çıkan il yönetimine ve Yozgat halkına da teşekkür etti.

“HUZUREVİ SAKİNLERİYLE SOSYALLEŞİYORUZ”

Sanatını huzurevi sakinlerine öğretmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Atay, “Depremzede olduğumuz için burada bizimle çok iyi ilgilendiler, usta öğretici olduğum için de beni huzur evine yönlendirdiler. Burada el sanatları kursu adı altında yaşlılarımıza örgü, origami, filografi, hat ve tezhip sanatlarını öğretiyoruz. Onların yapabileceklerini en minimum seviyeye indirgeyerek öğretiyorum, maksat onlarla zaman geçirmek ve sosyalleşmek. Onlar da bu durumdan memnun, ben de çok memnunum” dedi.

“O GÜNLERİ HALA YAŞIYORUM”

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinin acılarını her gün yaşadıklarını da belirten Atay, “Huzurevindeki depremzede yaşlılarımızla birbirimizi bir şekilde avutuyoruz. Onlarla dert arkadaşı gibi olduk. Onlarla ortak dilimiz var, Yozgat milliyetçi insanlar, onlardan çok memnunuz ama illaki memleketimiz diyoruz. Şubat ayı gelsin istemiyoruz, bayramları istemiyoruz. 6 Şubat’ın senesi geliyor, hiç gelmesini istemiyoruz. Burada güzel bir hayat kurduk bir şekilde ayaktayız ama o günleri hala yaşıyoruz, unutamıyoruz. Geceleri uyku uyuyamıyoruz, depremzedelerle birbirimizi telkin etmeye çalışıyoruz. Hele son günlerde ben daha çok etkileniyorum, birisi memleketten söz edince ben o günleri yine yaşıyorum. Özlem, hasret içerisindeyiz. Yeniden imkanlarımız sağlandığında, düzenimizi kurduğumuzda illaki memleketimize geri döneceğiz” şeklinde konuştu.