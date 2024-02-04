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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında Şefaatli ilçesinde ikamet eden (R.E) isimli şahsın aracı ile Yenifakılı ilçesine satmak amacıyla içi tütün doldurulmuş makaron ve tütün mamulleri getireceği bilgisini değerlendirdi.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde 02 Şubat 2024 günü (R.E.) isimli şahsa ait ev, işyeri ve aracında yapılan aranması neticesinde; 4 bin 520 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 10 bin 200 adet boş makaron, 31 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet terazi ele geçirildi.

Olay ile ilgili (R.E.) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.