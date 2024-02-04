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Bölgesel Amatör Lig 11’inci grupta mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor kendi sahasında Dersimspor’u konuk etti.

Bozok dış sahada oynanan maçta Kırmızı-Siyahlı ekip üst üste bulduğu gollerle müsabakayı 9-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Emin Altunay’ın ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Reha Kurt’un vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

4’üncü dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Mustafa Değirmenci’nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Reha Kurt’un vuruşunda top filelerle buluştu 1-0.

6’ıncı dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı korner atışını Ekrem Sütçü kullandı. Ekrem Sütçü’nün ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ahmet Üner’in kafa şutu üstün az farkla auta çıktı.

12’inci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Ekrem Sütçü’nün ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Reha Kurt kendisinin ve takımının ikinci golünü filelere gönderdi 2-0.

26’ıncı dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı korner atışını Ekrem Sütçü kullandı, bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Umut Koray Öz’ün vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu 3-0.

29’uncu dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Ekrem Sütçü’nün ceza hasına gönderdiği topla buluşan Ahmet Üner, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere göndererek ilk yarının skorunu belirledi 4-0.

36’inci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Umut Koray Öz’ün ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Yahya Kemal Baki’nin sert şutu yandan az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca Yozgat Belediyesi Bozokspor soyunma odasına 4-0 önde girdi. Müsabakanın ikinci yarısında da üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip ikinci yarıya da golle başlayan taraf oldu.

49’uncu dakikada sol kanattan gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Umut Koray Öz’ün ara pasında topla buluşan Mustafa Aşan’ın vuruşu üstten az farkla auta çıktı Yozgat Belediyesi Bozokspor mutlak golden oldu.

51’inci dakikada sol kanattan gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Umut Koral Öz’ün ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Reha Kurt meşin yuvarlağı bir kez daha filelere göndererek kendisinin üçüncü takımının ise 5’inci golünü attı 5-0.

52’inci dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Yahya Kemal Baki’nin ortasında topla buluşan müsabakanın yıldızı Reha Kurt bir kez daha meşin yuvarlağı Dersimspor ağlarına bıraktı 6-0.

67’inci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında oyuna sonradan dahil olan Emre Adiloğlu’nun ceza sahasın dışında sert şutunda top kalecinden döndü. Dönen topu Reha Kurt tamamladı meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu 7-0.

72’inci dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında sağ kanattan Serhat Duman ile gelişen atakta, bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Reha Kurt’un kafa şutu üsten az farkla auta çıktı, kırımızı siyahlı ekip mutlak bir golden daha oldu.

75’inci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor Yahya Kemal Baki’nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mustafa Değirmenci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi 8-0.

84’üncü dakikada sol kanattan gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında topla buluşan Mustafa Değirmenci kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, sol çaprazdan sert vurdu, kaleciye de çarpan top filelerle buluştu 9-0.