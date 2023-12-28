Bir mektup göndermiş densizin biri

Utanmadan haklı çıkışı vardır

Kendine benziyor üç beş serseri

Her hafta biriyle kokuşu vardır

Gubarmadan başı göğe değecek

Herkes bu çakala boyun eğecek

Doğruyu söylemez yalan diyecek

Kurt almaz köpeğin bakışı vardır

Bir zaman kuyruğun altına çaldı

Dostların var idi nerede kaldı

İşe girdi noldum delisi oldu

Kobra yılan gibi sokuşu vardır

Halden bilmeyenle dostluk yapılmaz

Tanımaz ki peşi sıra kopulmaz

Kaypaklıkta balık gibi tutulmaz

Üzerinde inci nakışı vardır

Başkanlık duyunca hemen şaşırdı

Son çareyi mahkemeye düşürdü

Son damlatır bardağını taşırdı

Her iplikten bir bez dikişi vardır

Kaymakama plaketi götürdük

Menfaat girince dostluk bitirdik

Bir çırpıda servetini batırdık

Helkedeki südü döküşü vardır

Âşık İdris uğraşma sen cahille

Sohbet etki söz dinlesin ehille

Yaramaz elinden çekersin çile

Yalanı yanlışı büküşü vardır