Bir mektup göndermiş densizin biri
Utanmadan haklı çıkışı vardır
Kendine benziyor üç beş serseri
Her hafta biriyle kokuşu vardır
Gubarmadan başı göğe değecek
Herkes bu çakala boyun eğecek
Doğruyu söylemez yalan diyecek
Kurt almaz köpeğin bakışı vardır
Bir zaman kuyruğun altına çaldı
Dostların var idi nerede kaldı
İşe girdi noldum delisi oldu
Kobra yılan gibi sokuşu vardır
Halden bilmeyenle dostluk yapılmaz
Tanımaz ki peşi sıra kopulmaz
Kaypaklıkta balık gibi tutulmaz
Üzerinde inci nakışı vardır
Başkanlık duyunca hemen şaşırdı
Son çareyi mahkemeye düşürdü
Son damlatır bardağını taşırdı
Her iplikten bir bez dikişi vardır
Kaymakama plaketi götürdük
Menfaat girince dostluk bitirdik
Bir çırpıda servetini batırdık
Helkedeki südü döküşü vardır
Âşık İdris uğraşma sen cahille
Sohbet etki söz dinlesin ehille
Yaramaz elinden çekersin çile
Yalanı yanlışı büküşü vardır