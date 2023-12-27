Geleceği ezelinden belliydi

Başkan olur olmaz huyu değişti

Kırk akılı varmış biraz telliydi

Peşinden yürüdük sayı değişti

Er ozanın başkanlığı var idi

Zarar etsek tanıtımı kar idi

Dergi çıkarırdık işi zor idi

Boş geçen günlerin ayı değişti

Boş boşuna koşup kendimiz yorduk

Olmayan işlere hayaller kurduk

Yoldan geçenlerden hep akıl sorduk

Kabadayımız var dayı değişti

Yeni gelen gidenleri aratır

İnceden eletir sıkça daratır

Elde yoktur boş keseden yaratır

Akan derelerin suyu değişti

Bile bile yanlışları yapıyor

Kendi kafasından dernek kapıyor

Bulamıyor hedefinden sapıyor

Atılan okların yayı değişti

Âşık İdris bunları hep biliyor

Yanlışların peşi sıra yeliyor

Düşmanların inadına geliyor

Sandığa atılan oyu değişti