Hiç tadı kalmadı baharın güzün
Haftamız ayımız günler değişti
Degeri kalmadı sohbetin sözün
Kahvemiz çayımız genler değişti

Glikoz karıştı şekere bala
Çoban hasret kaldı dilli kavala
Mızrak sığar oldu dipsiz çuvala
Okumuz yayımız enler değişti

Bir zamanlar sevenlere umuttuk
Gün oldu deveyi hamutla yuttuk
Eşi dostu  akrabayı unuttuk
Emmimiz dayımız senler değişti

Köyler ıssızlaştı oldu bir ören 
Tilkiler kol gezer tavuklar kıran 
Zalimler çoğaldı devranı süren
Irkımız soyumuz benler değişti

Dünya yansa neki kimine göre
Işık tutmak yasak yoksula köre
Gelenek bozuldu örf adet töre
Halimiz huyumuz bunlar değişti

Aşık idris haller derin bir kaygı
Küçüğe sevği yok büyüğe  saygı 
Nefrete yenildi insani duygu
Kötümüz iyimiz onlar değişti