Az çekmedim azı dişin elinden

Ağrısı sızısı del’etti beni

Neden ağrır anlamadım dilinden

Yaktırdı yandırdı kül etti beni

Ceviz kırar idim ah demez idi

Pilavdan taş çıkar vah demez idi

Çiviyi sökerdim ıh demez idi

Bir kaşık çorbaya el etti beni

Ağrısı sızısı başladı genem

Okuyup üfledi zavallı nenem

Şişti avurtlarım kapandı çenem

Konuşamaz oldum lal etti beni

Doktor bey kelepten takta çek gitsin

Bu ağrı bu sızı burada bitsin

Böylesi diş yerin dibine batsın

Yoldurdu saçımı kel etti beni

Âşık İdris der ki bu diş ağrısı

Ecel teri döktürüyor çağrısı

Yalandan ne çıkar işin doğrusu

Koyun kuzu gibi meletti beni