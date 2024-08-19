Az çekmedim azı dişin elinden 
Ağrısı sızısı del’etti beni
Neden ağrır anlamadım dilinden 
Yaktırdı yandırdı kül etti beni 

Ceviz kırar idim ah demez idi 
Pilavdan taş çıkar vah demez idi 
Çiviyi sökerdim ıh demez idi 
Bir kaşık çorbaya el etti beni

Ağrısı sızısı başladı genem 
Okuyup üfledi zavallı nenem 
Şişti avurtlarım kapandı çenem 
Konuşamaz oldum lal etti beni 

Doktor bey kelepten takta çek gitsin 
Bu ağrı bu sızı burada bitsin
Böylesi diş yerin dibine batsın
Yoldurdu saçımı kel etti beni

Âşık İdris der ki bu diş ağrısı 
Ecel teri döktürüyor çağrısı
Yalandan ne çıkar işin doğrusu
Koyun kuzu gibi meletti beni