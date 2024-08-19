Az çekmedim azı dişin elinden
Ağrısı sızısı del’etti beni
Neden ağrır anlamadım dilinden
Yaktırdı yandırdı kül etti beni
Ceviz kırar idim ah demez idi
Pilavdan taş çıkar vah demez idi
Çiviyi sökerdim ıh demez idi
Bir kaşık çorbaya el etti beni
Ağrısı sızısı başladı genem
Okuyup üfledi zavallı nenem
Şişti avurtlarım kapandı çenem
Konuşamaz oldum lal etti beni
Doktor bey kelepten takta çek gitsin
Bu ağrı bu sızı burada bitsin
Böylesi diş yerin dibine batsın
Yoldurdu saçımı kel etti beni
Âşık İdris der ki bu diş ağrısı
Ecel teri döktürüyor çağrısı
Yalandan ne çıkar işin doğrusu
Koyun kuzu gibi meletti beni