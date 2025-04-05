Vazgeçemem sevgisinden vatanın

Bu uğurda akar kanımız bizim

Kutsal emaneti bize atanın

TÜRKLÜĞE yakışır şanımız bizim

TÜRK’ÜN onurunda vardır hürriyet

Bayramın tadıdır hür cumhuriyet

Hep birlik yolunda yürürüz elbet

Atamızdan kalan anımız bizim

Al bayrağa gönül verdik meylettik

Denizlerde askerlere söylettik

Bu vatan uğruna nice cenk ettik

Cihan bilir barış yanımız bizim

Barışta savaşta gerçeklerimiz

Saygı sevgi kokar çiçeklerimiz

Hiç sönmeden yanar ocaklarımız

İnsanlığa açık hanımız bizim

Aşık İdris yerin bulsun insanlık

Tarihte yerini alsın insanlık

Hor görmez severiz gülsün insanlık

Gerçek dosta kurban canımız bizim