Vazgeçemem sevgisinden vatanın
Bu uğurda akar kanımız bizim
Kutsal emaneti bize atanın
TÜRKLÜĞE yakışır şanımız bizim
TÜRK’ÜN onurunda vardır hürriyet
Bayramın tadıdır hür cumhuriyet
Hep birlik yolunda yürürüz elbet
Atamızdan kalan anımız bizim
Al bayrağa gönül verdik meylettik
Denizlerde askerlere söylettik
Bu vatan uğruna nice cenk ettik
Cihan bilir barış yanımız bizim
Barışta savaşta gerçeklerimiz
Saygı sevgi kokar çiçeklerimiz
Hiç sönmeden yanar ocaklarımız
İnsanlığa açık hanımız bizim
Aşık İdris yerin bulsun insanlık
Tarihte yerini alsın insanlık
Hor görmez severiz gülsün insanlık
Gerçek dosta kurban canımız bizim