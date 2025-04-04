Meydanda haksızı arayıp durma
Suçu üstüne at vur garibana
Boşuna komisyon mahkeme kurma
Cevabı iftira sor garibana
Her aklına gelen fazla kulp takar
Dostunum diyenler uzaktan bakar
Ne koruyan olur ne arka çıkar
Olur mu hiç kimse yar garibana
Düz ovada doğru yolu bulamaz
İstese de bir kararda kalamaz
Eli kolu bağlı nefes alamaz
Bu koskoca dünya dar garibana
Çıkamaz ki topluma tanışsın
Hayat kazanında pişsin alışsın
Ne haddine bir mecliste konuşsun
Doğruluk dürüstlük ar garibana
Her zaman başında sam yeli eser
İçine kapanır umudun keser
Düşünüp dururda şansına küser
Bütün bu haksızlık kor garibana
Aşık İdris zalimlerin nesine
Kulak tıkar dalkavuğun sesine
Yokluk sine deler çöker üstüne
Velhasıl yaşamak zor garibana