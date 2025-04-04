Meydanda haksızı arayıp durma

Suçu üstüne at vur garibana

Boşuna komisyon mahkeme kurma

Cevabı iftira sor garibana

Her aklına gelen fazla kulp takar

Dostunum diyenler uzaktan bakar

Ne koruyan olur ne arka çıkar

Olur mu hiç kimse yar garibana

Düz ovada doğru yolu bulamaz

İstese de bir kararda kalamaz

Eli kolu bağlı nefes alamaz

Bu koskoca dünya dar garibana

Çıkamaz ki topluma tanışsın

Hayat kazanında pişsin alışsın

Ne haddine bir mecliste konuşsun

Doğruluk dürüstlük ar garibana

Her zaman başında sam yeli eser

İçine kapanır umudun keser

Düşünüp dururda şansına küser

Bütün bu haksızlık kor garibana

Aşık İdris zalimlerin nesine

Kulak tıkar dalkavuğun sesine

Yokluk sine deler çöker üstüne

Velhasıl yaşamak zor garibana