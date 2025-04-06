Dünya imtihandır bakın bizlere
Doğru yolu bulup seçenlerden
Kuranda ayetler yazar sizlere
Düşmeden sırattan geçenlerden ol
Mevla’yı anarak şakıyan diller
Seher vakti figan eden bülbüller
Diz çöküp semaya açılan eller
Gözünden yaşları saçanlardan ol
Yaptırdığın hanlar virane olur
İnsan ettiğini mutlaka bulur
Kısmet kimin ise onlara kalır
Doğru yolda hasat biçenlerden ol
Tevazu hoş görü olmalı huyun
İyi ahlak temiz olursa soyun
Mübarek beldede ayrılır payın
Kabe’de zemzemi içenlerden ol
Yolunda olmazsan kalırsın yersiz
Aşık İdris aşık olunmaz pirsiz
Yaratana sığın kalma çaresiz
Ahrete imanlı göçenlerden ol