Dünya imtihandır bakın bizlere

Doğru yolu bulup seçenlerden

Kuranda ayetler yazar sizlere

Düşmeden sırattan geçenlerden ol

Mevla’yı anarak şakıyan diller

Seher vakti figan eden bülbüller

Diz çöküp semaya açılan eller

Gözünden yaşları saçanlardan ol

Yaptırdığın hanlar virane olur

İnsan ettiğini mutlaka bulur

Kısmet kimin ise onlara kalır

Doğru yolda hasat biçenlerden ol

Tevazu hoş görü olmalı huyun

İyi ahlak temiz olursa soyun

Mübarek beldede ayrılır payın

Kabe’de zemzemi içenlerden ol

Yolunda olmazsan kalırsın yersiz

Aşık İdris aşık olunmaz pirsiz

Yaratana sığın kalma çaresiz

Ahrete imanlı göçenlerden ol