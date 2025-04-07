Haydi gitsen taşlığa yolların açık olsun

Desene sen beni ara ki nasıl bulursun

Söylesene güzelim hiç mi için yanmıyor

Unuttun mu adımı dilin neden anmıyor

Eğer sevmek suç ise cezamı çekiyorum

Kurumuş gözlerime yaşları ekiyorum

Arayıp konuşalım sensiz olmak zorumuş

İçten sevmenin adı ateşlerde korumuş

Kırıldın mı güzelim gözlerin uzak bana

Konuş ki çaresizi nefesim tuzak bana bana

Geliyorum de gayri kalbimi yakıyorsun

Telefonu açmayıp yüzüne bakıyorsun

Sakın gitme ne olur otur yanı başıma

Kimler ne anlatacak baksan gözüm yaşına