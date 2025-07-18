COVID-19'un yeni varyantı Nimbus, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde ve Avustralya ile İngiltere'de yayılıyor. İlk tespit edildiği Çin'de olmak üzere birçok ülkede enfeksiyonlarda, acil servis ziyaretlerinde ve hastane yatışlarında artışa yol açtı.

Dünya Salık Örgütü bu virüsü, 23 Mayıs'ta NB.1.8.1'i, hızlı küresel yayılımı ve bulaşıcılığını etkileyebilecek spike protein mutasyonları nedeniyle "izlenen varyant" olarak sınıflandırdı.

Nimbus’un belirtileri nelerdir?

Hapşırma veya burun akıntısı ya da tıkanıklığı gibi alerji benzeri daha fazla semptom var gibi görünüyor.

Halk arasında ise en ayırt edici özelliği ise "boğazda jilet hissi" yaratması.

Ancak genel olarak, NB.1.8.1 belirtileri diğer COVID varyantlarından farklı değil.

Kişiler boğaz ağrısı, tıkanıklık, hafif öksürük, ateş veya yorgunluk yaşayabilir.

NB.1.8.1 şimdiye kadar diğer varyantlarla karşılaştırıldığında ciddi bir hastalığa neden olmadı.

Yapılan Deneylere Göre

Laboratuvar deneyleri, Nimbus'un insan hücrelerini önceki türlere göre daha etkili bir şekilde enfekte edebildiğini ve bağışıklık sistemini atlatma yeteneğinin artmış olabileceğini gösterdi.

Bu nedenle insanları enfekte etme olasılığının daha yüksek olabileceği anlamına geliyor.

Ancak bu yeni varyant, hâlihazırda en baskın varyant olan Omicron'un soyundan geliyor. Omicron enfeksiyonlarının şiddetli şekilde seyretme riski ise diğerlerine göre daha düşük.

Nimbus varyantının da enjekte ettiği kişilerde önceki varyanta kıyasla ciddi hastalıklara veya ölüme neden olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair herhangi bir kanıt yok.

Öte yandan, Nimbus enfeksiyonları da özellikle yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için hâlâ ölümcül olabilir.