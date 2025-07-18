Yerköy ilçesinde uzun yıllardır Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ve tayini çıkan Başsavcı Barış Çetin, veda ziyareti gerçekleştirdi.

Veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret eden Başsavcı Çetin, Yerköy’de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterilen misafirperverlik ve uyumlu çalışma için teşekkür etti.

Başkan Arslan, ilçeye sunduğu katkılardan dolayı Başsavcı Çetin’e teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Arslan, “Sayın Başsavcımıza ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni görev yerinde de üstün başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Arslan, Başsavcı Barış Çetin’e plaket takdim etti.