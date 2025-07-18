Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, valilik makamında gerçekleştirdiği görüşmelerle vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşların sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket eden Vali Özkan, kendisine iletilen konuları dikkatle dinleyerek, çözüm için ilgili kurumlara gerekli talimatları veriyor. Görüşmelerde vatandaşların bireysel taleplerinin yanı sıra mahalle ve köylere yönelik sorunlar da ele alınıyor.

Vatandaşların sorununu büyük bir dikkatle dinleyen Vali Özkan, yetkililere gerekli talimatları vererek vatandaşların sorunlarının çözümü için gereken adımların ivedilikle atılmasını sağlıyor.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaşlarımızla devlet arasındaki bağı güçlendirmek ve çözüm odaklı yaklaşımı sürdürmek amacıyla vatandaşlarımızla birebir görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.