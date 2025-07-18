Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz ve Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen Erasmus+ Spor ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Sorgun’a gelen öğrenciler Kaymakam Abdurrezzak Canpolat’ı makamında ziyaret etti.

Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen Erasmus+ Spor ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Avusturya, Azerbaycan, Çekya, İtalya, İspanya, Sırbistan ve Polonya'dan Sorgun’a gelen katılımcılar ilçede çeşitli toplantılara ve etkinliklere katılım sağladı.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz ve proje kapsamında ilçede bulunan katılımcılara yürütülen çalışmalarda kolaylıklar diledi.