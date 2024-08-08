Cengiz Topel, Türk pilot yüzbaşıdır. Cengiz Topel, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk savaş kaybı olarak tarihe geçti. 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesindeki hava operasyonunda yaşamını yitiren Topel, Türk Hava Kuvvetleri'nin Cumhuriyet dönemindeki ilk şehidi oldu.

HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

1934 yılında İzmit'te dünyaya gelen Cengiz Topel, Trabzonlu tütün eksperi Hakkı Bey ve Mebuse Hanım'ın üçüncü çocuğudur. Ailesinin Bandırma'dan Gönen’e tayini sonrası ilköğrenimini burada tamamladı. 1943 yılında babasını kaybettikten sonra ailesi İstanbul'a taşındı. Kadıköy İlkokulu ve Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu'ndan sonra Haydarpaşa Lisesi'nde eğitimine devam etti ve Kuleli Askeri Lisesi'ne geçerek 1953 yılında mezun oldu. Kara Harp Okulu'na girdi ve 1955 yılında asteğmen rütbesi ile mezun oldu.

ASKERİ KARİYERİ VE EĞİTİMLERİ

Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğu yıl Türk pilotlarına NATO kapsamında verilen eğitimlere katıldı. Gaziemir ve Kanada’da aldığı eğitimler sırasında T-6, T-33 ve F-86 uçaklarında toplamda 289 saatlik uçuş deneyimi kazandı. 1957 yılında pilot brövesi alarak Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atandı ve 112. Filo Komutanlığında F-100 uçağında harekât yeteneklerini geliştirdi. 1963 yılında yüzbaşı rütbesine terfi etti.

8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'taki Erenköy Direnişi'ne Türkiye'nin havadan müdahalesinde Topel, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait dörtlü F-100 kolunun lideri olarak görevlendirildi. Gemikonağı Limanı’ndaki Rum gemisini hedef alırken, uçaksavar ateşi ile uçağı yara aldı. Topel, uçaktan paraşütle atladı ancak yakalanarak esir alındı ve işkence altında öldürüldü. Ölümü, Rumlar tarafından radyo ile duyuruldu ve 9 Ağustos 1964'te gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye'nin ısrarlı girişimleri sonucu, Topel’in naaşı 12 Ağustos 1964'te Türkiye'ye getirildi. Edirnekapı Sakızağacı Hava Şehitliği'nde 14 Ağustos 1964 tarihinde toprağa verildi. Cengiz Topel, Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp kaybı olarak anılmakta ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk savaş kaybı olarak tarihe geçmiştir. Adı, Türkiye genelinde birçok okul, mahalle, sokak ve caddeye verilerek yaşatılmaktadır.