Çekerek’e bağlı Özükavak Beldesi’nde ihtiyaç duyulan misafirhane yapımına başlandı.

Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk yaptığı açıklamada "Seçim öncesi söz verdiğimiz vaatlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Beldemize yakışır, ihtiyaçlarımıza cevap verecek modern bir misafirhane ve sosyal hizmet binası yapımına başladık" dedi.

Misafirhane Yapımı Başladı

Gökçetürk, projenin tamamlanmasıyla birlikte beldeye gelen misafirlerin daha konforlu bir şekilde ağırlanacağını ve vatandaşlara yönelik sosyal hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulacağını ifade etti.

Tesisin kısa sürede tamamlanarak kasabayı ziyaret edenlerin taleplerini en iyi şekilde karşılaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA