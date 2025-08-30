Kamuoyunda “Hamuş” kod adıyla bilinen İsmail Atız, İstanbul merkezli “Casperlar” suç örgütünün lideri olarak tanınıyor.

İsmail Atız’ın kökeni Mardin’e dayanıyor. Ancak resmi kayıtlarda doğum yeri net olarak paylaşılmadı.

Doğum tarihi resmi kaynaklarda belirtilmediği için yaşı kesin olarak bilinmemektedir.

Serbest Mİ Bırakıldı?

Casperlar suç örgütü lideri İsmail Atız, Almanya'da polis kontrolünde yakalanıp 4 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Cinayet, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş gibi ciddi suçlara karışan Atız için Türkiye'nin iade talebi "adil yargılama endişesi" gerekçesiyle reddedildi.