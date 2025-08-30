Hırvat asıllı Alman teknik direktör ve santrfor mevkiinde görev almış eski futbolcudur.

Edin Terzic, 30 Ekim 1982 tarihinde Yugoslavya'dan göç etmiş ebeveynlerin çocuğu olarak Almanya'da Menden şehirinde doğdu.

Gençliğinde forvet olan Terzić, Bochum'daki Ruhr Üniversitesi'nde spor bilimi çalışmalarını finanse etmek için bölgesel liglerde yarı profesyonel olarak oynadı.

Bu kursta eşi Kora ve şu anki Almanya U20 baş antrenörü Hannes Wolf ile tanıştı.

Kariyer Hayatı

Edin Terzic, 2013-2015 yılları arasında Slaven Bilic döneminde, Beşiktaş spor kulübü'nün Futbol Takımında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

2022 yılında Borussia Dortmund'un Teknik direktörü olan Edin Terzic, 2024 yılı Haziran ayında Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e yenildikten sonra görevinden ayrıldı.

Edin Terzić, Borussia Dortmund'un başındayken bazı teknik direktörlerin ancak hayal edebileceği başarılara imza attı.

Edin Terzic, Dortmund'da doğup büyüdü ve kulübünü 2021'de RB Leipzig'e karşı DFB Kupası zaferine , 2022/23'te Bundesliga'da ikinciliğe ve 2023/24'te UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.