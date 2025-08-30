Firma sahibi Soner Akçapınar, fuarın tarım sektörüne önemli katkılar sağladığını belirterek, “Ürünlerimizi çiftçilerimizle buluşturma fırsatı buluyoruz. Tarım makinelerimiz, kullanım kolaylığı ve dayanıklılığıyla üreticilerimizin işlerini kolaylaştırıyor. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizim için en büyük gurur kaynağı” dedi.

“17 Yıldır Sektörün İçindeyiz”

Akçapınar, 17 yıllık sektör tecrübesine sahip olduklarını belirterek, “5 yıldır kendi firmamızla üretim yapıyoruz. Yozgat’ta bayilerimiz ve müşterilerimizle buluşmak, makinelerimizi tanıtmak için fuarda yerimizi aldık. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. İyi ki Yozgat Fuarı’nda yer almışız dedik” ifadelerini kullandı.

Yeni Ürünler Tanıtıldı

Fuarda sergiledikleri ürünler hakkında da bilgi veren Akçapınar, “Dişli tiller grupları, yaylı kültüvatörler, büyük dip patlatma modelleri, çizel ve goble gruplarını çiftçilerimize tanıttık. Bayilerimize de makinelerimizin özelliklerini aktardık. Şu anda oldukça verimli bir fuar süreci geçiriyoruz” dedi.

Akçapınar, çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda üretimlerini geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.