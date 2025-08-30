Ünlü sunucu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, 28 Ağustos 2025’te Ekrem Karaçayır ile nikâh masasına oturdu.
Sosyal medyada büyük ilgi gören düğün, yakın çevre ve magazin gündemine düştü.
Yeni evli damat Ekrem Karaçayır, profesyonel olarak pilot olarak görev yapmaktadır.
Hava araçlarıyla gerçekleştirdiği uçuşları sosyal medya hesaplarında paylaşarak havacılığa olan ilgisini sık sık takipçileriyle paylaşmaktadır.
Karaçayırın 35 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Nereli olduğuna dair bilgi yoktur.
