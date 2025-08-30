66 AEE 806 plakalı motosiklet sürücüsü Çorum'un Alaca ilçesinde refüje çarpan motosikletten düşerek, metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca kara yolu Sincan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametine seyir halinde olan Yafes M. (30) yönetimindeki 66 AEE 806 plakalı motosiklet refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü, metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.