4 Şubat 1984 tarihinde Çanakkale'de doğan Murat Kaytaz, UEFA A Lisansına sahip.

Gençlik Yıllarında Bu Yana

Gençlik yıllarından itibaren antrenörlük mesleğine gönül veren Kaytaz, özellikle amatör takımların altyapılarında, 2 ila 14 yaş arası gruplarla çalıştı.

Dardanelspor'da futbol eğitimi de veren Kaytaz, Tamer Tuna'nın ekibinde görev alarak 2. Lig'de şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Yeni Dönem Beşiktaş

Nabız kontrol ve analiz sistemleri gibi modern antrenman yöntemleri konusunda uzmanlaşan Kaytaz, Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda da önemli bir pay sahibi oldu.

O dönem Sergen Yalçın'la birlikte çalışan Kaytaz, bu yeni dönemde de tecrübesi ve bilgisiyle takıma katkı sağlamaya devam edecek.