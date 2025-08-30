BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun 20 Ağustos'ta aldığı kararlar, 20 Ağustos'ta Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos'taysa Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce onaylandı.
En Az 29 Platform Daha Engel
Engelli Web'in bilgilerine göre erişim engeli getirilen platformlar arasında Azar, LiVU ve Tango gibi dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip popüler uygulamalar da bulunuyor.
Bunun yanı sıra Flirtfy, Camsurf, CoMeet, ChatU, Tantan, Chamet ve SweetMeet gibi farklı alan adları üzerinden hizmet veren çok sayıda platform da karara dahil edildi.
Daha önce de benzer uygulamalara erişim engeli getirilmişti.
Örneğin, Tango'nun tango.me alan adı 11 Aralık 2024'te Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, IMVU'nun imvu.com adresi ise 2 Kasım 2024'te Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılmıştı.
Alınan son kararlarla birlikte Türkiye'de çevrim içi görüntülü sohbet ve flört uygulamalarına yönelik erişim kısıtlamaları daha da genişlemiş oldu.
Erişime Engellenen Platformların Bazıları Şöyle:
Azar
Mili
Chat Match - Random Video Chat
Call Me Chat
Flirtfy
Lips
Hi
CoMeet
Tango
Camsurf & Video Chat
Roulette Chat Video Omegle Ome
LivCam
Instacams
Derya Görüntülü Sohbet
Chat PIG
LiVU
StrangerCam Görüntülü Sohbet
Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet
Guitarly (Flirtify)
CuteU
Tantan