Arslan, mesajında, milletin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin en şanlı sayfalarından biri olan 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferi’ni büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini belirtti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, Türk milletinin vatan sevgisini, kararlılığını ve fedakârlığını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: “Bu zafer, ‘kayıtsız şartsız bağımsızlık’ idealini tarihe altın harflerle yazdırmış, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli dönüm noktası olmuştur. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, milletimizin iradesini ve hürriyet aşkını perçinlemiş; özgür yarınlarımızın teminatı olmuştur.”

Arslan, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ülkenin daha güçlü yarınlara taşınması için aynı ruh ve inançla çalıştıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Yerköy Belediyesi olarak milletimizin emanetine sahip çıkıyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Muhabir: Alpaslan Demir