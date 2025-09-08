Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı dizinin oyuncu kadrosunda;

Lizge Cömert, Kerem Bursin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Gürberk Polat, Pınar Çağlar Gençtürk, Reşit Berker Enhoş, Ogün Kaptanoğlu, Şerif Sezer, Okan Çabalar, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Işıl Dayıoğlu gibi isimler kadroyu güçlendiriyor.

Dizinin Konusu Ne?

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir.

Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır.

Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder.

Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

Aslı hastanede gözlerini açtığında, Melike'nin kalbiyle adeta ikinci hayatına başlamıştır.

Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'nın üzerine titrerken, Hülya ise kızına hayat veren kalbin Melike Alkan'a ait olduğunu öğrenince talih kuşunun üzerlerine konduğunu düşünür.

Bu durum Aslı ile çatışmalar yaşamasına neden olurken, Alkan'ların oğlu Aras ise Aslı'nın yakınlarında olmasına hiç sıcak bakmaz.

Ancak bu durum ikili arasındaki çatışmalı bir yakınlığın kıvılcımını ateşler.

Dizi Nerede Çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi olma yolunda olan çarpıntı dizisinin çekildiği mekanlar merak konusu oldu, Dizi İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü semtlerinde çekiliyor.

Üsküdar, Kuzguncuk, Beykoz ve Beşiktaş gibi ilçelerde çekilmesi, dizinin atmosferine derinlik katıyor.

Hastane sahneleri ise Anadolu Yakası’ndaki özel yapım platolarında gerçekleştiriliyor.

Dizi Uyarlama Mı?

Çarpıntı dizisi gerçek bir hikâyeye dayanmıyor.

Senaryo tamamen özgün bir eser.

Ancak organ nakli, sınıf farkı ve aile dramı gibi evrensel ve gerçekçi temalar üzerinden fantastik bir kurgu dünyası yaratıyor.