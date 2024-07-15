Türkiye'yi terk edip Yunanistan'a taşınan Caner Özyurtlu, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Peki, Caner Özyurtlu kimdir ve hangi projelerde yer aldı?

23 Mayıs 1986'da İstanbul'da subay bir babanın evladı olarak dünyaya gelen Caner Özyurtlu, Türk oyuncu, senarist, film yönetmeni ve yapımcısıdır. İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden 2005 yılında mezun olan Özyurtlu, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde devam etti ve buradan mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır.

2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları “AC Film” yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üreten Caner Özyurtlu, 2024 yılında verdiği röportajda Yunanistan'a taşındığını açıkladı.

Caner Özyurtlu, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle "Elveda Rumeli" dizisindeki performansıyla tanınan Özyurtlu, izleyicilerin sevgisini kazanmıştır. İşte Özyurtlu'nun yer aldığı bazı projeler:

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