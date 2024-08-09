Biraz eskilere gitsek diyorum
Sevgiyi saçardık bundan iyiydi
Haram helal ayırmadan yiyorum
Bilirdik seçerdik bundan iyiydi
Hile işe hiç aklımız ermezdi
Haram kazanç evimize girmezdi
Toprağımız suni gübre görmezdi
Tırpanla biçerdik bundan iyiydi
Telefon var mektup yazan kalmadı
Televizyon geldi huzur olmadı
Misafire çay var yemek gelmedi
Biz kahve içerdik bundan iyiydi
Kısalma var bedenimde boyumda
Değişme var sülalemde soyumda
Misafir açıkta kalır köyümde
Odalar açardık bundan iyiydi
Her müziğe çalıyorlar sazımı
Moda deyip kısalttılar bezimi
Açık koydu elbiseler dizimi
Kumaşlar biçerdik bundan iyiydi
İnsanımız bir birini yermezdi
Affederdi her hatayı görmezdi
Yardım ederdi ya döviz vermezdi
Faizden kaçardık bundan iyiydi
Sevgi lülesinden saygı akardı
İhtiyar babaya oğlu bakardı
Öldüğünde ocağını yakardı
Çaresiz naçardık bundan iyiydi
Âşık İdris söz eyledik hallerden
Öşür alınmazdı fakir kullardan
Taksi yoktu eşek ile yollardan
Gelirdik geçerdik bundan iyiydi