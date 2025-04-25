Özellikle orta sınıf çalışanları, bu dönüşümün en çok etkilenen kesimi olarak öne çıkıyor. Finanasingundemi.com’un derlediği bilgilere ve Steve Burns’ün analizine göre, birçok geleneksel meslek 2030 yılına kadar otomasyonla karşı karşıya kalabilir.

VERİ GİRİŞ GÖREVLİLERİ

Tekrarlayan ve yapılandırılmış işler, OCR ve NLP gibi teknolojilerle hızla otomatikleşiyor.

MUHASEBECİLER VE VERGİ UZMANLARI

Yapay zeka, finansal raporlama ve vergi hesaplamalarını daha az hatayla ve daha hızlı yapabiliyor.

YÖNETİCİ ASİSTANLARI

Sanal asistanlar, e-posta yönetimi ve planlama gibi görevleri devralıyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİLERİ

Sohbet botları, basit müşteri sorularını yanıtlayabiliyor, hatta satış desteği bile sağlayabiliyor.

GRAFİK TASARIMCILAR

AI destekli araçlar ile temel tasarımlar artık uzmanlık gerektirmiyor.

HUKUK SEKRETERLERİ

Yapay zeka, belge inceleme ve hukuk araştırmalarında büyük kolaylık sağlıyor.

PAZAR ARAŞTIRMA ANALİSTLERİ

Büyük veri analizinde yapay zeka, insan analistlerden daha verimli hale geliyor.

FİNANSAL ANALİSTLER

Robo-danışmanlar ve algoritmalar, yatırım tavsiyelerini otomatik sunabiliyor.

TEKNİK YAZARLAR

Kılavuz, dokümantasyon ve açıklayıcı metinler artık yapay zeka tarafından üretilebiliyor.

SİGORTA TEMSİLCİLERİ VE TAHMİN ANALİSTLERİ

Risk değerlendirmeleri, otomatik sistemlerle daha hızlı ve doğru yapılabiliyor.

DÖNÜŞÜME HAZIRLIKLI OLMAK ŞART

Yapay zekanın getirdiği bu dönüşüm, yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Ancak, orta sınıf çalışanların dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi insan odaklı becerilere yönelmesi, bu dalganın olumsuz etkilerini azaltabilir.