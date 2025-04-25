Sağlık durumu hakkında bilgi veren Şekerci, evinde dinlenirken çekilen bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Şekerci açıklamasında, hastalık sürecinin zorlu geçtiğini belirterek, "Korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum. Stres benim bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim. Allah kimsenin başına vermesin. Günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları… Covid’e el öptüren berbat bir salgın" ifadelerini kullandı.

Hastalığın etkilerinin bağışıklık sistemini ciddi şekilde zorladığını dile getiren oyuncu, “Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs. Toplamaya çalışıyorum, biraz daha iyiyim gibi” dedi. Şekerci ayrıca stresten kaynaklı cilt sorunları yaşadığını belirterek, "Yüzümdeki rozalarım da stresten coştuğundan azıcık filtre yaptığım fotoğrafımla durum güncellemesi yapayım istedim" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

1 Haziran 1989 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Selin Şekerci, Türk televizyon ve sinema sektörünün tanınan isimlerinden biridir. Annesi Azerbaycan, babası ise Arap kökenlidir. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Şekerci, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahne almaya başlamıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk adımını 2007 yılında "Kavak Yelleri" dizisinde atan Şekerci, esas çıkışını 2009 yılında yayınlanan “Melekler Korusun” dizisinde başrol oynayarak gerçekleştirmiştir. Ardından “Benim İçin Üzülme”, “Kaçak Gelinler”, “Rengarenk”, “Çoban Yıldızı”, “Kızım” ve “Kraliçe” gibi birçok projede yer almıştır. Son olarak “Aile” dizisinde Serap karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlardaki yapımlarda başarılı performans sergileyen Şekerci, oyunculuğu ve sahne sanatlarına duyduğu tutkuyla dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.