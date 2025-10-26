Ev sahibi ile kiracı arasında son yıllarda artan uyuşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

Yargıtay, kiracının sadece kira bedelini değil, elektrik, su ve aidat gibi yan giderleri de zamanında ödemesi gerektiğine hükmetti.

Bu karar, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli sonuçlar doğuracak nitelikte.

Yargıtay'dan Önemli İmza

Yargıtay, ev sahipleri ile kiracılar arasında süregelen anlaşmazlıklara yeni bir boyut kazandıracak önemli bir karara imza attı.

Artık yalnızca kira bedelini değil, elektrik, su ve aidat gibi yan giderleri aksatan kiracılar da evden tahliye edilebilecek.

Alınan Kararda

Yalova'da bir ev sahibi, kiracısının kira ödemelerini düzenli yapmasına rağmen elektrik ve su faturalarını ödemediğini belirterek zarara uğradığını iddia etti.

Ev sahibi, bu gerekçeyle 314 bin 437 liralık icra takibi başlattı.

Tahliye Gerekçesi ve Sonuçları

Dosyayı değerlendiren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ev sahibinin talebini haklı buldu.

Kurul, fatura borçlarını ödemeyen kiracının "ödemelerini aksattığı" gerekçesiyle tahliye edilebileceğine hükmetti.

Bu karar, benzer durumda olan ev sahipleri ve kiracılar için emsal niteliği taşıyor.

Böylece, kira bedelini zamanında ödeyen ancak yan giderleri aksatan kiracılar da tahliye riskiyle karşı karşıya kalabilecek.