Bozokspor Fatsa Belediyespor maçı 3 Eylül Çarşamba Bugün Saat 15:00'da Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak
Aspor'da Türkiye Kupası Heyecanı Yaşanıyor
Bozokspor Fatsa Belediyespor maçı aspor’un yayın listesinde bulunmuyor. Yayın listesinde bulunan maçlar aşağıda belirtildi. Aspor 9 maçı canlı yayınlıyor. Bugün ise 3 maç canlı yayın listesinde yer alıyor. maçlar şu şekilde
Bugünün Maç Takvimi Şu Şekilde:
Kars 36 Spor – Anagold 24Erzicanspor 14:00
Sinopspor – Orduspor 1967 16:30
MKE Ankaragücü – Karabük İdmanyurduspor 20:00
