Yusuf İnci Bozokspor’da
Bozokspor 3

Bozokspor Fatsa Belediyespor maçı 3 Eylül Çarşamba Bugün Saat 15:00'da Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak

Aspor'da Türkiye Kupası Heyecanı Yaşanıyor

Bozokspor Fatsa Belediyespor maçı aspor’un yayın listesinde bulunmuyor. Yayın listesinde bulunan maçlar aşağıda belirtildi. Aspor 9 maçı canlı yayınlıyor. Bugün ise 3 maç canlı yayın listesinde yer alıyor. maçlar şu şekilde

Türkiye Kupası fikstür-1

Bugünün Maç Takvimi Şu Şekilde:

Kars 36 Spor – Anagold 24Erzicanspor 14:00

Sinopspor – Orduspor 1967 16:30

MKE Ankaragücü – Karabük İdmanyurduspor 20:00

