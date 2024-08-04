Sorma dertlerimi geri yeniler

Kanar durduraman çözme boşuna

Çekmemişsen sen bu dertten anlaman

Doktor hiddetlenip kızma boşuna

Çare bulamazsın gizli yarama

Ne kansere benzer nede vereme

Böbrekte ciğerde bir şey arama

El vurup sineme üzme boşuna

Sanki bir volkandır yanar serimde

Derman bırakmadı hiçbir yerimde

Derdimin çaresi nazlı yarimde

Tıpta çare yoktur süzme boşuna

Bu derde ilacın var mı ki hani

Fuzuli ağrıdın sen tatlı canı

Boşa ameliyat edersin beni

İncitip derimi yüzme boşuna

Âşık İdris işte bu başka sancı

İğneyle ilaçla bitmez bu acı

Satılmaz ey tabip aşkın ilacı

Bulunmaz reçete yazma boşuna