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Bosch, Almanya merkezli bir çok uluslu bir şirkettir ve Almanya'da kurulmuştur. Şirket, mühendislik alanında dünya genelinde tanınmış bir marka olarak bilinir. Dolayısıyla, Bosch'un kökeni Almanya'dır ve Alman bir şirkettir. Ancak, Bosch'un dünya genelinde birçok üretim tesisi ve ofisi bulunmaktadır.

İsrail'de de Bosch'un faaliyetleri bulunabilir, ancak bu, ürünlerin İsrail'de üretildiği anlamına gelmez. Bosch'un dünya genelindeki tesislerinde ürünler üretilir ve bu ürünler genellikle Almanya'da üretilmektedir. Şirket, inovasyon ve mühendislik konularında uzmanlaşmış olup, dünya çapında birçok ülkede ürünlerini satmaktadır.

Bu açıklama ile Bosch'un ülke kökeni hakkında netlik sağlamayı amaçlıyoruz. Bosch, Almanya merkezli bir uluslararası bir markadır ve Alman mühendisliği ile özdeşleşmiştir. Bosch ürünleri, birçok farklı ülkede kullanılmakta olup, bu ürünlerin genellikle Almanya'da üretildiği unutulmamalıdır. (Haber Merkezi)