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Nescafe İsrail Malı mı? Nescafe Hangi Ülkenin? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte tüm detayları…

Nescafe, İsviçre merkezli bir şirket olan Nestlé tarafından üretilen bir kahve markasıdır. Dünya genelinde birçok ülkede üretilir ve satılır. Nescafe ve diğer Nestlé ürünleri, farklı ülkelerdeki üretim tesislerinde üretilir ve ardından dünya genelinde dağıtılır. Ürünün menşeini ve üretim yerini doğrulamak için ürün ambalajını kontrol edebilirsiniz. Nescafe'nin kökeni İsviçre'dir ve genellikle uluslararası bir marka olarak bilinir.

NESCAFE İSRAİL MALI MI?

Nescafe, İsviçre merkezli bir marka olduğu için İsrail malı değildir. Nescafe'nin üretimi, Nestlé'nin global tesislerinde gerçekleştirilir ve İsviçre'den dünya geneline dağıtılır. Dolayısıyla, Nescafe'nin menşei İsviçre'dir ve İsrail malı değildir.